Glenn Nijenhuis maakt sprong naar de top

Bij het grote publiek viel hij nog niet zo heel erg hard op, maar het is een kwestie van tijd alvorens dat verandert. Heerdenaar Glenn Nijenhuis (17) maakte op kousenvoeten deze maand - als reserve - zelfs al zijn opwachting op het wereldkampioenschap en maakt zich nu op voor het EK in Oostende. De progressie die de A-junior boekte afgelopen seizoen is groot.

Wat gebeurt er allemaal met je, dit seizoen?

,,Ik skeeler al sinds mijn vierde jaar bij de Skeelerclub Oost Veluwe in mijn woonplaats Heerde, maar ik ga dit jaar inderdaad ineens met sprongen vooruit. Hoe dat kan? Ik weet het zelf ook niet precies. Ik ben fysiek gegroeid, dat wel. En in het verlengde daarvan ben ik conditioneel veel beter geworden en lichamelijk ook een stuk sterker.''

Hoe vertaalt zich die groei in prestaties?

,,In de afgelopen jaren deed ik in mijn leeftijdsklassen altijd al wel mee in de top. Op Nederlandse kampioenschappen had ik in totaal al drie medailles gehaald. Maar dit jaar overtrof ik dat aantal van drie medailles op NK's ineens helemaal, met vier medailles op één NK; drie keer brons en één keer zilver. Ik mocht bovendien mee als reserve naar het WK, in Heerde en Arnhem. Door een sleutelbeenbreuk van ploeggenoot Janno Botman kwam ik ook in actie op dat WK.''

Hoe verliep je invalbeurt op het WK?

,,Ik ben tevreden, hoewel ik de voorbereiding niet met de rest van de groep had meegemaakt. Bovendien had ik de weken voor het WK ook weinig geskeelerd, alleen maar gefietst. De skeelerbaan in Heerde was steeds bezet door de WK-deelnemers. Ik mocht op het WK de laatste twee sprintafstanden rijden, de one-lap en de honderd meter sprint. Op de one-lap reed ik in de kwartfinales een tiende tijd, wat uiteindelijk resulteerde in de dertiende plek. Op de honderd meter had ik een minder goede start, waarna ik op dat onderdeel ook dertiende werd.''

Hoe ziet de rest van je seizoen eruit?

,,Van 16 tot 23 augustus doe ik mee aan het Europees kampioenschap voor A-junioren in Oostende, België. Ik rijd dan alle vier de sprintafstanden plus nog de 300 meter, die alleen op EK's wordt gereden. Ik hoop op een of meer medailles. Met mijn tijden reed ik op het WK steeds in de top vijf van deelnemers uit Europa, dus ik maak ook wel kans op eremetaal, denk ik.''

En daarna, zoals bijna alle skeeleraars in Nederland, door naar het schaatsen?

,,Nou, nee. Ik ben een van de weinige inline-skaters die niet vol overstapt naar het schaatsen in de winter. Waarom niet? Ik vind skeeleren gewoon veel leuker en ben daar veel beter in. Ik zal af en toe heus weleens op schaatsen staan, alleen maar skeeleren op de overdekte skatebaan in Heerenveen wordt anders ook wat saai, maar ik blijf een skeeleraar.''

Wat zijn je ambities volgend seizoen?