Groen licht van GS voor nieuw vakantiepark Ennerveld in Wapenveld

Het Gelderse college van Gedeputeerde Staten (GS) geeft groen licht voor het realiseren van een vakantiepark op het terrein Ennerveld aan de Molenweg in Wapenveld. De aanvraag voorziet in de bouw van 77 vakantieverblijven, een receptiegebouw en 125 parkeerplaatsen. Eigenaar Uniek Parken hoopt jaarlijks zo’n 15.000 gasten welkom te heten.

Om het plan te realiseren is een vergunning nodig in het kader van de wet Natuurbescherming. De aanvraag ligt vanaf 11 maart zes weken ter inzage met de mededeling dat het GS voornemens is deze vergunning te verlenen. En daar is initiatiefnemer Henk Stolp ‘ontzettende blij mee’.

Zijn bedrijf kocht in 2016 het terrein van circa 26 hectare groot. ,,Het heeft ontzettend veel tijd, geld en geduld gekost,maar het resultaat is er nu. De samenwerking met de Gelderse Natuur en Milieufederatie , provincie, gemeente en de Wapenveldse organisaties, voelde heel goed. Er is echt als een team gewerkt om dit resultaat te bereiken”, vertelt Stolp.

De tijd dat het plan ter inzage ligt, gaat hij gebruiken om nog een aantal praktische zaken te regelen. Daaronder overleg met het Gelders Landschap over het beheer van het terrein en overleg met de gemeente Hattem. Onderdeel van het plan is dat de parkeerplaats op de hoek Molenweg/Leemkuleweg in de gemeente Hattem, wordt opgeheven. Die voorziening komt terug op de parkeerplaats Ennerveld en het Hattemer terrein wordt ‘teruggegeven aan de natuur‘. ,,Als er geen bezwaren binnen komen, gaan we over zes weken architect Philip Vencken opdracht geven met het tekenwerk te beginnen en het plan echt uitvoerbaar te maken. Tegelijk gaan we in overleg met de gemeente de wijziging van het bestemmingsplan regelen”, aldus Stolp. Een praktische startdatum is dan ook nog niet te geven, wel geeft de vergunning aan dat grote ingrepen tussen 1 oktober en 28 februari plaats moeten vinden.

Hoofdrol GNMF

Met de ter inzagelegging van de vergunning, is een grote doorbraak bereikt over de bestemming van het terrein. Daarin speelt de Gelderse Natuur en Milieufederatie (GNMF) een hoofdrol. In 2009 ging de GNMF nog naar de Raad van State om tegen een plan met 150 bungalows te ageren. De GNMF kreeg destijds gelijk van het hoogste rechtsorgaan in Nederland, die de bezwaren tegen een ‘significante aantasting’ van het leefgebied van de zwarte specht en wespendief onderschreef.

Bij het huidige plan is de GNMF in opdracht van de provincie Gelderland, juist de kartrekker. Projectleider Joost Reijnen van de GNMF, kan de koerswijziging wel verklaren. ,,Het grote verschil zit in het bebouwde oppervlak. Voor de opzet toen was ruim tien hectare nodig, nu is dat maar 1,8 hectare. Ook de stikstofbelasting is veel minder en er is juist meer aandacht voor de zwarte specht, de wespendief en de omliggende natuur”, aldus Reijnen.

Voorzitter Roel Docter van de Stichting Recreatie Wapenveld (SRW) kent het dossier Ennerveld als geen ander. Eerst als wethouder van de gemeente Heerde en de afgelopen tien jaar als voorzitter van de Stichting Recreatie Wapenveld. ,,Het is echt super dat het nu eindelijk lijkt te lukken. Het park kan een stevige impuls voor de leefbaarheid en ondernemersklimaat in Wapenveld betekenen. Maar het wordt nog wel spannend: komen er nu weer bezwaren?” Docter is nog niet helemaal gerustgesteld.

AZC en krakers

Met de vergunningverlening door GS, lijkt er nu een doorbraak te komen in een dossier dat begint in 1995. Het terrein aan de Molenweg was vanaf de jaren 50 een gezinscamping met vele honderden standplaatsen, voornamelijk stacaravans. Het familiebedrijf ging in 1994 over in handen van Ennerveld BV. De camping was toen een bron van zorg voor de gemeente Heerde door drankmisbruik, criminaliteit en overlast. Begin 1995 meldde ontwikkelaar Jan Marbus zich bij Ennerveld BV en toenmalig wethouder Roel Docter van de gemeente Heerde. Hij wilde Ennerveld opnemen in een keten van Reformatorische bungalowparken. Medewerking werd toegezegd en in het najaar van 1995 werd de camping onder veel verzet van de eigenaren van de stacaravans en met veel commotie ontruimd.

Volledig scherm Het Ennerveld anno 2017, het was er een uitgegraven kabels en een desolate bende. © Vakfoto Van Der Beek

Desolate ontruimde camping

Maar Jan Marbus nam het terrein uiteindelijk niet af en de plannen bleken een luchtballon. Wat overbleef was een desolate, ontruimde camping met een leegstaand hoofdgebouw en bedrijfswoning. Ondertussen was wel een bestemmingsplanwijziging in gang gezet om een park met 150 bungalows te realiseren. Quintess Vastgoed toonde interesse en nam Ennerveld BV in 1999 over. Vooruitlopend op de bouw van het bungalowpark, werd een deal met het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) gesloten. De infrastructuur voor het nieuwe park werd aangelegd, maar eerst werden er units geplaatst voor de opvang van asielzoekers. Vanaf 2000 tot 2005 had Wapenveld een AZC met zeshonderd bewoners.