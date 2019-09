Groen licht voor omstreden huurwoningen rondom kolk in Wapenveld

Wapenveld krijgt er de broodnodige 36 huurwoningen bij. Ontwikkelaar Geveke mag beginnen met de bouw van deze huizen in nieuwbouwwijk De Kolk. De Raad van State veegde alle bezwaren van twee omwonenden van tafel. Reden voor al te groot optimisme is er niet, stelt Dorpsraad-voorzitter Johan Horst.

,,Er is behoefte aan betaalbare huurwoningen in het dorp. De woningen die worden gebouwd zitten hoog in de huur: bijna duizend euro per maand", weet Horst. ,,De vrees is dat niet veel Wapenvelders interesse tonen, maar dat het aantrekkingskracht heeft op Apeldoorners en Zwollenaren. Dat zij tijdelijk hier gaan huren en ondertussen kijken of ze de hypotheek rond krijgen om weer in de eigen stad te gaan wonen.”

Crisis

Nieuwbouw rondom de kolk is een langslepende kwestie. Het eerste plan - elf jaar geleden - was om achttien twee-onder-een-kapwoningen aan de Zwartekolk en Boskolk te bouwen. ,,Als kers op de taart", weet Horst. Maar die woningen bleken door de financiële crisis onverkoopbaar. Tot twee keer toe werd het plan aangepast. Begin vorig jaar was de laatste wijziging. Het eindresultaat: rijen met in totaal 36 huurwoningen in het middeldure segment rondom de kolk.

Het nieuwe plan stuit de buurt tegen de borst. Twee omwonenden protesteren tot aan de Raad van State. Zij vrezen voor ‘derving van het woon- en leefgenot’. De bewoners vinden dat zij hun vrijheid kwijtraken, omdat de woningen dichter op de weg worden gebouwd. Daarnaast verdwijnt hun doorkijk op het water en vrezen zij dat er parkeeroverlast in de buurt ontstaat.

Bevolkingsgroei

De Raad van State stelde de bewoners deze week op alle punten in het ongelijk. Volgens de hoogste bestuursrechter heeft de gemeente Heerde rekening gehouden met alle mogelijke overlast die volgens de bewoners kan ontstaan. Daarnaast vonnist hij: ‘Er bestaat geen recht op blijvend ongestoord uitzicht en het voorheen geldende plan voorzag ook in woningbouw.’