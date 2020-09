Groen op ongewenste plekken stuit Dorpsraad Wapenveld tegen de borst: ‘Het ziet er niet uit’

video Corona sloeg diepe wonden bij verzor­gings­huis Heerde: ‘Het lukt me gewoon niet om alles te verwerken’

8 september Het was een slagveld. Corona sloeg van half maart tot eind april diepe wonden in verzorgingshuis Brinkhoven in Heerde. Het werd 25 van de 72 bewoners fataal. De achterblijvers pakken nu de draad weer op, maar de verwoestende werking van het virus heeft bij iedereen littekens achtergelaten. ,,Ik ben zo bang dat het virus terugkomt en we opnieuw worden opgesloten.’’