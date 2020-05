Groot Stokkert in Wapenveld verkast naar Solace in Heino, achterstallig onderhoud doet zorghotel de das om

Video's Het is vooral gezellig druk op de stranden bij Harderwijk, Nunspeet en Heerde

21 mei De Veluwe gaat massaal naar buiten op Hemelvaartsdag. Het zorgt voor drukte. Maar die is vooral ‘gezellig’ volgens bezoekers van verschillende stranden. Alleen in Harderwijk en Nunspeet is ingegrepen, om ervoor te zorgen dat het niet te druk wordt. Badgasten zien dat de topdrukte óp het water is.