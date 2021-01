Grote zorgen bij vogelaar Adri uit Vorchten: ‘Ringmus verhongert in te net landschap’

Horeca in Heerde en Hattem wil kwijtschel­ding van lokale lasten

18 januari ,,We zijn het meest geholpen met kwijtschelding van lokale lasten. Dat helpt direct in de portemonnee, maar is ook het gebaar dat voelt als een fijne steun in de rug.” Dat zegt Teunis Frederiks, voorzitter van de afdeling Heerde/Hattem van Horeca Nederland. In een brief vragen ze de gemeenteraden van Hattem en Heerde om voor één keer met de hand over het hart te strijken.