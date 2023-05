Haar tien jaar oudere vriend en zij beloofden haar ouders geen seks voor haar 16de te hebben: ‘Ik ben onschuldig’

Na list van wethouder wordt Ton Jalink (71) benoemd tot ridder: ‘Ik ben er helemaal niet op gekleed’

Of hij langs wilde komen voor een ‘landbouwoverleg’, vroeg een wethouder. In de meer dan dertig jaar dat Ton Jalink (71) uit Heerde bestuurslid is geweest voor de LTO (Land- en Tuinbouworganisatie), heeft hij wel vaker dat soort overleggen gevoerd. Maar van een landbouwoverleg was, toen hij aankwam bij multifunctioneel centrum De Heerd, geen sprake.