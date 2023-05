Haar tien jaar oudere vriend en zij beloofden haar ouders geen seks voor haar 16e te hebben: ‘Ik ben onschuldig’

Schrijf­ster uit Vaassen ziet leerlingen haar roman op boeken­lijst zetten: ‘Je mag het heel erg met elkaar oneens zijn’

Die bossen rond Vaassen. Die bossen helpen Else Boer bij het schrijven van boeken. ,,Het is heel inspirerend om daar lekker te wandelen.’’ De 31-jarige docent van de KSG in Apeldoorn presenteert 25 april haar tweede roman: De huurster en het poppenhuis. Over schrijven, recensies en hoe ze leerlingen aan het lezen probeert te krijgen.