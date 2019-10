Hé, er loopt een zwijn door mijn dorp! (En hoe je dat voorkomt)

Met kinderboek komt droom uit van overleden Melanie (28) uit Heerde: ‘Ze schreef het verdriet van zich af’

26 oktober Melanie van Oort (28) had een droom. Dat een van haar verhalen wordt uitgegeven als kinderboek. Vandaag is het zover. Op haar dertigste verjaardag. Heksje Wendela is niet alleen een verhaal van de vorig jaar overleden Heerdese, maar blijkt ook een verhaal over haar.