Heerde als epicentrum van de skeelerwereld

Voor de openingsceremonie op zaterdagavond - voorprogramma vanaf 17 uur, officiële voorstelling vanaf 18 uur - verwacht voorzitter Bertus Dokter van de Skeelerclub Oost Veluwe ruim duizenden mensen op sportpark 't Hoornscheveen aan de Kommerseweg. ,,Vol is vol! We hebben 2300 zitplaatsen. Het wordt een groot spektakelstuk, met de voorstelling van de deelnemers en teams, een trampolineshow, dj's en veel muziek.''

Op zondag, maandag en dinsdag zijn de wedstrijden. Ruwweg worden in de ochtenden de voorronden afgewerkt. De finales zijn op de diverse afstanden vanaf 18 uur. Skeelervereniging Oost Veluwe in Heerde is samen met Arnhem gastheer van het WK. Na dinsdag vertrekt het circus naar die plaats. In Heerde zijn de wedstrijden op de piste, in Arnhem worden de wegwedstrijden afgewerkt.

,,Eigenlijk'', zegt Bertus Dokter, ,,was het organiseren van een WK te hoog gegrepen voor ons in Heerde.'' Wel waren er in het verleden al volop NK's, EK's, Europacup-wedstrijden aan de Kommerseweg. ,,Een WK kost simpelweg klauwen met geld, zo groots is het. Dit jaar stak de provincie Gelderland echter z'n nek uit. Gelderland heeft wel wat geld op de bank staan hè en ze zijn daar nu eenmaal sportminded. De provincie heeft niet alleen vier jaar lang flink geïnvesteerd in accommodaties, ze willen nu ook zorgen dat die in trek en rendabel blijven door er grote wedstrijden naartoe te halen.''

De keuze voor de piste van Skeelerclub Oost Veluwe voor het WK, was snel gemaakt. ,,Er zijn meer mooie banen in Nederland, in Heerenveen ligt bijvoorbeeld dezelfde piste, maar het bijzondere aan Heerde is dat wij er een hele club achter hebben staan, met tal van vrijwilligers. Bij de organisatie van een WK komt dat goed van pas. Hoewel een professioneel organisatiebureau eindverantwoordelijk is voor alles wat geregeld moet worden rond dit WK, hebben wij hier natuurlijk volop ervaring met zulke toernooien. Dit jaar is dit het vierde grote evenement dat we in Heerde houden. We lossen dingen waar we tegenaan lopen dus tamelijk gemakkelijk en snel op. Nee, aan voldoende vrijwilligers ontbreekt het ons nooit. Iedereen wil nu, bij het WK, ook weer graag meewerken. Hoeveel vrijwilligers er komend weekeinde in touw zijn? Nou, reken maar op zeker tweehonderd.''

Het topsportevenement in Heerde kent een bijzonder side-event. Dit jaar loopt in Gelderland de campagne 'Gelderland sport onbeperkt'. Op maandag 2 juli is daarom voorafgaand aan de avondfinales een G-skate onderdeel ingelast. Met in de middag een clinic verzorgd voor skaters met een beperking en aansluitend een wedstrijd door G-skaters.