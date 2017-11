Heerde bestrijdt armoede met Kindpakket

In Heerde komt een uitgebreid pakket aan maatregelen, zodat echt alle kinderen in de gemeente aan activiteiten als sportverenigingen, schoolreisjes of verjaardagen kunnen meedoen.

De samenwerking tussen Stichting Leergeld en de gemeente Heerde is uitgebreid. Beide partijen hebben maandag een overeenkomst voor het Kindpakket getekend. Doel is om zoveel mogelijk jeugd te helpen tegen in de strijd tegen armoede. ,,We willen alle kinderen volwaardig mee laten doen in de samenleving”, legt wethouder Jan Berkhoff uit.

Stichting Leergeld kreeg al een aantal jaren een bijdrage van de gemeente, maar dat is nu concreet vorm gegeven in het Kindpakket. Aanleiding is de uitkering van de zogeheten Klijnsmagelden, bedoeld voor projecten die armoede en schulden onder met name kinderen bestrijden. ,,We hebben een bedrag van circa 55.000 euro ontvangen, om dat goed te laten landen heb je partijen nodig. Naar Stichting Leergeld gaat een aanzienlijk bedrag”, aldus de wethouder.

Voorzitter en regiocoördinator Henk van Kessel is blij met de bijdrage en het Kindpakket. ,,We kunnen kinderen van ouders met een te laag inkomen nu een breed pakket aan regelingen aanbieden. Bijvoorbeeld op het gebied van school en sport.” De gezinnen krijgen nooit direct geld, maar wel middelen. Te denken valt een zwemles voor buitenlandse kinderen, of een laptop voor middelbare scholieren.

Sociale isolement

Leergeld heeft tot op heden in Heerde zo’n 90 kinderen geholpen. Naar verwachting zijn er zo’n 250 kinderen die in aanmerkingen komen voor de regelingen. ,,Maar dat is altijd lastig om in te schatten”, weet Berkhoff. ,,Wij komen ook bij mensen thuis, zodat de drempel wordt verlaagd. We proberen de kinderen en ouders uit hun sociale isolement te halen door ze bijvoorbeeld te laten sporten”, zegt Van Kessel.

Heerde volgt wat betreft het Kindpakket andere gemeenten in de regio. Hattem was de eerste met een uitgebreid scala aan mogelijkheden voor kinderen van ouders met een te laag inkomen, even daarna volgde ook Epe en dus Heerde.

Via kindpakket.nl kan een aanvraag voor een regeling worden ingediend.