Heerde en Hattem krijgen H2O-afrit in ruil voor onderzoek naar herindeling

Maar in ruil voor de nog benodigde 3,9 miljoen euro stuurt de provincie een ‘verkenner’ naar de Noord-Veluwse gemeenten om te kijken hoe met name Heerde, Hattem en Epe nauwer kunnen gaan samenwerken.

Volgens burgemeesters Fred de Graaf van Heerde en Jan Willem Wiggers van Hattem is het geen keiharde ‘ruil’. Maar wel wordt er dus onderzocht of er mogelijkheden zijn voor herindeling of fusie tussen gemeenten.

Herindeling

Dat meldden beide burgemeesters maandagavond op vragen in commissievergaderingen in hun beide gemeenten. Volgens Wiggers beperkt de taakopdracht van de verkenner zich niet alleen tot Hattem en Heerde en Oldebroek. ,,Hij gaat ook buurten in Elburg en Epe en mogelijk in Nunspeet. Of daar het woord herindeling gaat vallen, dat zullen we zien tegen die tijd”, meldde Wiggers aan de Hattemse commissie.

De Graaf reageerde tegen de commissie in Heerde: ,,Het eerste signaal is dat er geen ingrijpende beslissingen zijn te verwachten."

Wiggers liet verder weten dat hij blij is met de deal met de provincie. De H2O-gemeenten hebben de provincie om hulp gevraagd omdat er niet voldoende geld is om de aansluiting naar de snelweg aan te leggen. Nadat GS in 2013 al eens 5 miljoen euro beschikbaar heeft gesteld, gaat het nu om nog eens 3,9 miljoen euro. GS willen tegelijk ook de aanleg van de aansluiting op zich nemen. Elke gemeente moet afzonderlijk garant staan voor een miljoen euro.

Extra steun

De verkenner die de provincie Gelderland voor dit proces gaat aanstellen, moet op eieren lopen. Er is de afgelopen decennia ook veel gebeurd op bestuurlijke vlak tussen Heerde en Hattem. Van wederzijdse liefde is op dit moment, mede door de perikelen rond het industrieterrein H2O, geen sprake. De keiharde voorwaarde van de provincie voor extra financiële steun is dat de gemeenten Heerde en Hattem akkoord gaan met de aanstelling van een verkenner om ambtelijke en bestuurlijke samenwerking te onderzoeken.

De raad Heerde heeft al gezegd akkoord te gaan. Ook al omdat men geen keus heeft. ,,Dit is het aanbod van de provincie en het is graag of niet", aldus burgemeester de Graaf. Waarmee hij duidelijk maakte dat er aan het voorstel van de provincie niet te sleutelen valt. Wim de Weerdt (GBP) vond dat Heerde 'de handen dicht mocht knijpen' bij het aanbod van de provincie en ook Gert van de Rhee (CU/SGP) omarmde het voorstel.

,,Willen we op goede voet komen met Hattem, dan is het allerbelangrijkste dat de grond verkocht wordt", aldus van de Rhee. Ook Erik Mateman (CDA) was blij met de provinciale steun en voelde wel voor intensieve samenwerking met Hattem maar 'dan moet de liefde wel van twee kanten komen'.

Geen voorwaarden