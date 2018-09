Heerde hecht nog altijd waarde aan de stedenband met het Duitse Balve

Burgemeester Fred de Graaf van Heerde ondertekende met zijn Duitse collega Mühling zelfs een oorkonde om opnieuw te bevestigen dat ze waarde hechten aan het partnerschap. In zijn toespraak in het Duitse Sauerland legde De Graaf uit waarom: ,,Zeker in de huidige geopolitieke situatie is het belangrijk om over grenzen heen te blijven kijken. Wij leven in een tijd waarin internationale relaties, die in de afgelopen decennia in Europa zijn opgebouwd, onder druk komen te staan door een toenemend nationalisme, discussies over de migratiepolitiek en een onvoorspelbare Amerikaanse president die de eenheid in Europa im Frage stelt", zei De Graaf over Donald Trump.