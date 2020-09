Heerde heeft vanaf woensdag een teststraat voor coronacheck

De GGD Noord en Oost Gelderland opent op woensdag een corona teststraat voor het afnemen van coronatests in Heerde. Reden is dat GGD de reistijd voor ongeruste inwoners die zich willen laten testen op het coronavirus wil verkorten en daarmee de drempel wil verlagen.

De locatie waar de teststraat komt te staan wil de GGD niet melden. ,,Alleen mensen die een afspraak hebben zijn welkom in de teststraat,’’ zegt GGD-woordvoerder Thomas Thasing. ,,Mensen die bellen of mailen en een afspraak maken, krijgen het adres doorgegeven. We willen voorkomen dat er te veel mensen op eigen gelegenheid komen. Die kunnen niet geholpen worden, want de capaciteit is beperkt.’’

De testlocatie in Heerde bestaat uit twee straten, waar per dag tweehonderd mensen getest kunnen worden. Het afnemen van een test duurt gemiddeld drie minuten. Op termijn wordt de capaciteit groter, maar op dit moment kan dat nog niet.

Laboratorium in Duitsland

Thasing legt uit: ,,Eigenlijk wilden we vorige week vrijdag de teststraat in Heerde al openen, maar er was onvoldoende ruimte in laboratoria om de tests te verwerken. Vanuit het landelijk coördinatiecentrum LCDK is ons maandagmiddag groen licht gegeven. De extra ruimte voor het verwerken van de tests is ontstaan omdat we sinds kort ook samenwerken met een laboratorium in Duitsland.’’

De GGD streeft ernaar binnen 48 uur de uitslag van de coronatest te kunnen geven. ,,Bij de andere teststraten lukt dat in het gros van de gevallen, soms duur het iets langer’’, stelt de woordvoerder. Mensen die zich willen laten testen kunnen een afspraak maken via 0800-1202 of via de website coronatest.nl.