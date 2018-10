Heerde heeft zo'n 100 extra sociale huurhuizen nodig

Achterstand

Schoollocaties

Voorbeelden daarvan zijn de leegstaande schoollocaties in Heerde. ,,Maar we hebben meer nodig dan alleen inbreidingslocaties. In het collegeprogramma hebben we afgesproken een inventarisatie te maken van uitbreidingslocaties voor woningbouw. Met het afronden van de Bovenkamp in Heerde en de Kolk in Wapenveld hebben we geen uitbreidingslocaties meer”, zegt Berkhoff.