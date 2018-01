Heerde herdenkt band met Rusland door eigen ruiterstandbeeld

De gemeente Heerde wacht hoog bezoek. Het staatshoofd van de Autonome Republiek Basjkortostan, dr. Rustem Khamitov, onthult komende donderdag om 14.45 uur bij Restaurant IJsselzicht in Veessen een levensgroot ruiterstandbeeld. Daar blijft het niet bij. Hij opent in Heerde zelf ook het ‘Basjkortostan-Nederland Festival’.

Deze activiteiten markeren de historische band tussen Basjkortostan en Nederland, die in 1813 bij de bevrijding van het Franse juk is ontstaan. In november van dat jaar gaf de Russische commandant Generaal Alexander von Benkendorff de opdracht om een schipbrug aan te leggen over de IJssel bij Veessen. In de daarop volgende periode maakten duizenden geallieerde manschappen en uit Franse dienst gedeserteerde Nederlandse rekruten de oversteek vanaf Wijhe. Het leidde uiteindelijk mede tot de val van Napoleon.

Kunstwerken

Ter herinnering aan deze historische gebeurtenis heeft de Russische kunstenaar Alexander Taratynov twee kunstwerken vervaardigd. Eén daarvan toont een beeltenis van een Basjkierse ruiter en wordt geschonken door Basjkortostan. Deze wordt donderdag in Veessen onthuld door het staatshoofd Rustem Khamitov. Daarbij zijn diverse hoogwaardigheidsbekleders aanwezig, onder wie Ambassadeur van de Russische Federatie en de burgemeesters van Heerde en Olst-Wijhe.

Het bronzen beeld voor het kunstwerk in Wijhe, dat de Basjkierse bivak markeert en pas later dit jaar af is, wordt ook gepresenteerd. De schenking vloeit voort uit de culturele relatie met Basjkortostan ontstaan door de tentoonstelling ‘1813: Nederland door de Russen bevrijd!’ die in het kader stond van het Nederland-Rusland Jaar 2013 en 200 Jaar Koninkrijk.

Festival