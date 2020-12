Heerde in de file om burgemeester Jacqueline Koops uit te zwaaien: ‘Dit is echt een hart onder de riem’

Van koe naar glas: zo wil Nederlands Melkmuseum in Wapenveld net zo populair worden als Bakkerijmu­se­um

6 december De ambities van het Nederlands Melkmuseum in de boerderij Erve IJzerman in Wapenveld liegen er niet om. ,,We willen net zo veel bezoekers, 50.000, als het Bakkerijmuseum in Hattem", stelt voorzitter Inez Pijnenburg. Zo ver is het nog lang niet. Na een voorzichtige start, wordt richting een professioneel museum gewerkt. Mei volgend jaar is het mikpunt om de deuren daarvan te openen.