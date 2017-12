Heerde in opstand: Geen windmolens op gemeentegrens

Voorlopig is de gemeente Heerde niet van plan mee te werken aan de bouw van windmolens in de naburige IJsselvallei rond Marle. Ook levert Heerde kritiek op het late stadium waarin deze buurgemeente is betrokken bij de discussie rond duurzame energie. Dat blijkt uit een brief die het college van B en W heeft opgesteld voor de gemeente Olst-Wijhe, in handen van deze krant. Verantwoordelijk wethouder Marcel Blind laat desgevraagd weten niet op de hoogte te zijn van de kritiek en zegt dus niet inhoudelijk te kunnen reageren.

Doelstelling

Olst-Wijhe wil haast maken met het behalen van doelstellingen rond duurzame energie. Door de bouw van windmolens en zonnevelden mogelijk te maken hoopt de gemeente binnen enkele jaren 20 procent van de energie duurzaam op te wekken. Een van de kansrijke gebieden voor windturbines is op de gemeentegrens bij Marle. Zes boeren in het gebied willen meewerken aan de plannen, maar veel omwonenden zien dat niet zitten.

Onderzoek

Het college van Heerde waarschuwt in de brief dat het gebied rond Marle 'gevoelig ligt'. Zo schrijft het dat de gevolgen van de MKZ-crisis nog voelbaar zijn. Ook het programma Ruimte voor de Rivier heeft de laatste jaren een zware wissel getrokken op de inwoners.

Eerst wil de gemeente Heerde zelf onderzoek doen naar mogelijkheden voor duurzame energie. 'Zolang dit onderzoek nog niet is afgerond, werken wij niet mee aan realisatie van windenergie in kwetsbare gebieden zoals de IJsseldelta', staat in de brief. Ook had Heerde in een voorstadium van gedachten willen wisselen over de energieplannen.