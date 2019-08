Heerde is blij met 30 nieuwe appartementen, als ze ‘groener’ worden

Parkeerplaatsen

Voordat de gemeente Heerde definitief toestemming geeft voor de bouw zijn er nog de nodige noten te kraken. Zo is in het huidige plan rekening gehouden met 44 parkeerplaatsen. Te weinig, stelt Heerde. Als oplossing denkt de gemeente aan minder woningen of een andere inrichting van het perceel.

‘Vrij stenig’

‘Het plan is nu vrij stenig ingevuld en er is weinig groen voorzien’, schrijft de gemeente. Zo past het drie lagen hoge gebouw niet in het straatbeeld van de Bonenburgerlaan. Ook al wordt de indruk gewekt dat er een kap op zit, doordat er dakbedekking op de zijgevel van de bovenste etage wordt geplaatst. Om te voorkomen dat de gevel een lange muur van steen lijkt, is het in blokken opgedeeld.