Heerde krijgt meer starters- en sociale huurwoningen

Dankzij een motie die unaniem is aangenomen door de gemeenteraad in Heerde, komen er in de gemeente meer woningen voor bijvoorbeeld starters en jongeren. De politiek wil daarbij ook zichtbaar resultaten zien.

Gemiddeld dertig procent. Dat is het percentage sociaal huur/ starterswoningen bij nieuwe vastgestelde bouwprojecten in de gemeente Heerde. De complete Heerder gemeenteraad is eerder deze week akkoord gegaan met een voorstel hierover.

Indiener Bram Horst van de PvdA is blij met deze gekozen koers, waarbij vaste percentages zijn bepaald bij in-of uitbreiding van het aantal woningen. ,,We hebben in het coalitieakkoord al opgenomen dat we voldoende betaalbare koop- en huurwoningen willen krijgen in Heerde. Het gaat ook om het signaal. Bij uitbreiding gaat het nu om 35 procent, dat is een forse eis. Het project moet wel rendabel zijn. De economie trekt aan, dus er zijn projectontwikkelaars genoeg te vinden.”

Leefbaarheid

Achterliggende gedachte is dat Horst de jeugd in Heerde wil behouden. ,,Je moet de gemeente leefbaar houden, daar is de jeugd belangrijk voor. Er zijn weinig betaalbare woningen, daar moet nu echt verandering in komen. We willen ook echt resultaten zien, daarbinnen is wel ruimte gelaten voor de wethouder.”

Als het percentage bij een bepaald project niet kan worden gehaald, dan is de bedoeling dat dit bij andere plannen wordt gecompenseerd. Horst: ,,Het is een beetje sociaal voor sociaal. Een mooi voorbeeld van een plan zoals het zou moeten is de Wendakker in Heerde, op een deel van de huidige Wendhorst. Dat is mooi gedifferentieerd, met ook woningen voor huurders en starters.”