Heerde machteloos over vliegroutes Lelystad Airport

De gemeente Heerde heeft geen juridische wapens meer om in verzet te komen tegen de vliegroutes van vliegveld Lelystad. ,,Wij hebben al in 2014 bij het ministerie een zienswijze ingediend en onze zorgen uitgesproken. Maar de nu gekozen oplossing is er aan de Alderstafel doorgedrukt", aldus wethouder Gerrit van Dijk.

De wethouder wil er maar mee aangeven dat de gemeente Heerde de ontwikkeling van Lelystad van meet af aan nauwlettend heeft gevolgd. ,,Al meteen bij het aantreden van het huidige college in 2014 kregen wij de plannen Lelystad op ons bord”, zegt Van Dijk.

In de zienswijze is destijds gewezen op zaken als de gevolgen van de stikstofdepositie voor grote delen van de Natura 2000-gebieden en de verzwaring van geluidsoverlast voor een gemeente die ook al de A50 over haar grondgebied heeft.

Ook meldt de zienswijze dat minimaal voldaan zou moeten worden aan de afspraken aan de Alderstafel, het landelijke overlegorgaan voor de ontwikkeling van de luchtvaart. Die afspraken waren: niet vliegen over woonconcentraties en boven het 'oude land' minimaal op 1800 meter hoogte en dan door te stijgen naar grotere hoogtes.

Volgens Van Dijk is doorvliegen op 1800 meter boven de Veluwe nooit aan de orde geweest. ,,Dat is ook nooit gecommuniceerd. Net als iedereen waren ook wij verrast door het op 27 juni door staatssecretaris Dijksma gepubliceerde besluit”, aldus de wethouder.

1800 meter hoogte

In dat besluit wordt over de Veluwe vanaf Elburg, via Wezep, Heerde en Epe doorgevlogen op 1800 meter hoogte, ook over Teuge, om vervolgens pas bij

Veenendaal naar grotere hoogtes te stijgen. Wat dat betekent voor de bevolking

kan gerelateerd worden aan de huidige situatie als het gaat om de aanvliegroutes naar Schiphol over de gemeente Heerde. “Die vliegtuigen zijn goed te horen en vliegen op zo'n 4000 tot 4500 meter hoogte”, legt Van Dijk uit.

Volgens loco-burgemeester Wolbert Meijer is de gemeente Heerde nu wel in

overleg met de regio Zwolle en de provincie Gelderland over te nemen stappen om

een reactie op de brief van staatssecretaris Dijksma te geven. In dat overleg

benadrukt men onder andere de bedreigingen van de rust voor recreatie en toerisme. En vraagt men naar de gevolgen van de toename

van fijnstof en de verzwaring van de geluidsoverlast.