Heerde wil afval verder terugdringen

Als de politiek akkoord gaat, worden vanaf 1 juli de grijze containers in Heerde een stuk minder vaak geleegd. Is dat nu nog eens in de vier weken; dat gaat straks naar eens in de acht weken.

Het is één van de maatregelen die de gemeente wil nemen om de hoeveelheid afval nog verder terug te dringen.

Op basis van een raadsdiscussie in november heeft het college van burgemeester en wethouders nu een voorstel uitgewerkt. Het is de bezoeling dat de veranderingen per 1 juli worden ingevoerd.

Restafval

Daarin wordt gestreefd naar een afvalinzameling die in 2025 volledig herbruikbaar is. Daarom is het nodig om veranderingen aan te brengen in de inzameling. Het restafval wordt minder vaak opgehaald. Daartegenover staat dat iedereen een milieupasje krijgt waar inwoners de hele week door gebruik van kunnen maken. Daartoe worden er ondergrondse verzamelcontainers geplaatst in Veessen en Vorchten.

De huidige inzameling van kunststof verpakkingen en drankenkartons (PMD) via plastic zakken blijft wel zoals het is. Het afval in deze categorie wordt eens in de twee weken opgehaald. In 2016 zetten de Heerdenaren gemiddeld 33 kilo PDM aan de weg en dat is al boven het gemiddelde van alle ROVA-gemeenten.

Normen

Het streven van de gemeente Heerde is om het afval volledig te hergebruiken en minimaal te voldoen aan de landelijke normen. In 2025 mag er in Nederland maximaal 30 kilo restafval per inwoner zijn en het percentage hergebruik moet minstens 90 procent zijn.

Uit de Afvalmonitor van Heerde blijkt dat in 2016 gemiddeld 102 kilo restafval per inwoner is ingezameld en het hergebruik zat op 80 procent. De verwachting is dat met de invoering van de maatregelen de hoeveelheid restafval met 39 kilo per inwoner daalt.

De commissie in Heerde bespreekt vanavond de voorstellen.