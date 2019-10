Heerde wil gemeente worden voor eerlijke handel en duurzaam ondernemen

Kleine school in Heerde moet uitbreiden en geeft uit nood les in bieb, directieka­mer en personeels­ruim­te

15 oktober Kleuters die les krijgen in de bibliotheek, de personeelsruimte en de directiekamer. Het gebeurt dit schooljaar op de Jenaplanschool in Heerde. De basisschool in het buurtschap Hoorn barst uit zijn voegen. ,,Deze situatie willen we zo snel mogelijk opheffen.” Een noodmaatregel is op komst.