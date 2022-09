Heerde wil kraaiende haan, schreeuwende pauw of blaffende hond het zwijgen op kunnen leggen

Om de hoeveelheid regels te verminderen had Heerde vorig jaar bij het aanpassen van de APV de bepaling rond ‘overlast gevende dieren’ juist geschrapt. Maar in de praktijk wordt een dergelijke overlastbepaling gemist. Niet dat het in de gemeente Heerde storm loopt als het gaat om klachten van inwoners rond overlast van hobbymatig gehouden dieren. ,,We krijgen 1 a 2 maal per jaar een dergelijke klacht binnen”, aldus woordvoerder Frank Vreeken van de gemeente Heerde. Die meldt dat klachten sowieso worden opgepakt, ook bij het ontbreken van een handvat in de APV. ,,Dan is het in principe iets tussen buren en heeft de gemeente geen rol. Wel vindt dan bemiddeling plaats”, zegt Vreeken.

Burgemeester Wiggers erkent dat het een ‘moeilijke klus’ is om objectief vast te stellen of er sprake is van overlast. ,,Maar als we overlast wel vast kunnen stellen en we niet kunnen optreden, doen we het ook niet goed. Vandaar dat we deze bepaling toch weer in de APV opnemen zodat we wel de mogelijkheid hebben om in actie te komen”, zegt Wiggers.

Voorzitter Arie Dekker van de sportfokkersvereniging Heerde is er nog niet van op de hoogte dat de gemeente de bepaling weer in de APV op gaat nemen. Zijn leden fokken dag in dag uit en vaak al tientallen jaren de levenslustig kraaiende hanen. Klachten levert dat nauwelijks op. ,,Op dit moment zijn mij geen klachten bekend.”

Volksgericht

Hij memoreert wel hét klassieke voorbeeld in Heerde waarbij het in 2017 behoorlijk misging. Een nieuwe buurman ergerde zich aan de hanen en de luidruchtige parelhoenders – poelepetaten in het Heerder dialect – in de dierenweide naast zijn woning. Hij verzocht de gemeente om handhavend op te treden en die ging daarin mee. ,,Iedereen sprak daar schande van. Ook al omdat de andere buren geen klachten hadden, die vonden de dierenweide prachtig. De gemeente heeft toen handelend opgetreden en wilde een last onder dwangsom opleggen. Er vond een soort volksgericht plaats. De woning van de klager werd bekogeld met eieren en later werden er hanen in zijn tuin losgelaten. De klager hield zich toen maar stil en uiteindelijk liep het met een sisser af”, put Dekker uit zijn herinneringen.

Het voorval leidde zelfs tot vragen van de PvdA en GroenLinks die wilden weten of één klacht voldoende is om allerlei sancties op te leggen. Zo burgemeester Wiggers het nu uitlegt is dat dus niet meer het geval: er moet sprake zijn van een breder protest uit een buurt om dieren het zwijgen op te leggen.

Gun elkaar de mond

Een hobbymatige kippenhouder is Henk Dijkman uit Wapenveld. Zijn haan kondigt elke morgen trouw de nieuwe dag aan. Klachten zijn er niet. ,,Een buurvrouw liet wel weten het heel gezellig te vinden”, lacht Dijkman. Eén keer kreeg hij te maken met klachten uit de buurt. ,,Toen had ik vier jonge hanen die tegen elkaar opkraaiden om de dames in het hok te imponeren. Dat werd ook te gek. Ik vond het toen fijn dat de buurman zelf bij me kwam om er over te praten. Ik heb toen de meeste hanen weggedaan. Gun elkaar de mond en los het samen op”, is zijn advies.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.