Heerde wil regenboogvlag niet in gemeentelijke vlaggenmast

Indiener Bram Horst (PvdA) benadrukte dat het voorstel los staat van de Nashville-verklaring waarover begin januari veel ophef ontstond. ,,Wij waren na de Coming-Outdag 2018 al voornemens dit voorstel in te dienen. Hiermee kunnen we laten zien dat we als overheid kernwaarden beschermen’’, motiveerde Horst.