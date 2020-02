Heerde wil zo'n dertig illegale woonsituaties aanpakken en nieuwe voorkomen

Volgens burgemeester Jacqueline Koops gaat het bijvoorbeeld om mensen die inwonen bij een ander, of illegaal in een bedrijfsgebouw of caravan wonen of in een bijgebouw terwijl het bestemmingsplan daar geen ruimte voor biedt. Ook zijn er woningen gesplitst zonder dat daar toestemming voor is. Het permanent bewonen van recreatiewoningen valt ook onder de strijdige woonsituaties die geïnventariseerd zijn.