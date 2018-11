Heerde zet meer ondergrondse containers in

De grijze containers van inwoners van Heerde worden vanaf de zomer van 2019 nog maar een keer in de zes weken geleegd. Momenteel komt de vuilniswagen eens in de vier weken langs.

Huishoudens die vanaf de zomer toch meer restafval hebben dan in hun grijze container past, moeten dat zelf gaan inleveren bij ondergrondse containers in het dorp. Bij vijftien hoogbouwlocaties in de gemeente zijn nu al zulke containers in gebruik in de gemeente. Daar worden elf locaties met ondergrondse containers aan toegevoegd. Elk huishouden in Heerde krijgt een pasje dat toegang tot de containers verstrekt. Waar de elf extra containers precies komen bespreekt de gemeente tijdens inloopavonden met de inwoners.

Milieu

Heerde streeft naar een beter milieu en denkt dat te bereiken door restafval minder vaak in te zamelen. Een direct gevolg van die maatregel moet zijn dat inwoners bewuster inkopen doen en afval beter gaan scheiden. 'Wie dat doet, houdt nauwelijks restafval over', zegt de gemeente Heerde in een persbericht.

Eerder wilde Heerde al vanaf januari 2019 overgaan op de vernieuwde manier van restafval inzamelen. De vertraging ontstaat doordat de gemeente en ROVA eerste locaties van de ondergrondse containers zorgvuldig willen bepalen en die willen bespreken met inwoners. Dat vergt meer tijd.

Verhoging

Op 12 november buigt de raadscommissie Ruimte zich over dit B en W-advies. De gemeenteraad heeft in december een laatste stem. Ook zal dan duidelijk worden hoe de verhoging van tarieven voor afvalstoffenheffing per 2019 - opgelegd door minister Stientje van Veldhoven om het scheiden van afval en grondstoffen te stimuleren - wordt doorberekend in de gemeentelijke tarieven.

ALs het B en W-voorstel in december wordt aangenomen, worden er informatiebijeenkomsten belegd in Heerde, Wapenveld en Veessen. Daar horen inwoners waar de huidige ondergrondse containers staan, waar de nieuwe zijn gepland en waarom sommige locaties wel en andere niet geschikt zijn. Ook kunnen dan vragen gesteld worden over de wijziging in de afvalinzameling.

Ongewijzigd