Heerde zoekt voetballers met beperking voor versterking van het G-team

Iedere voetbalvereniging wil graag nieuwe talenten of aanwas, maar SEH uit Heerde is op zoek naar een wel hele specifieke doelgroep. Voor het G-team heeft de club dringend een aantal voetballers (m/v) met een verstandelijke of lichamelijke beperking nodig. Deelname van de ploeg aan de competitie in het voorjaar staat ermee op het spel.

Vijf vragen daarover aan trainers Mark van de Streek en Frank Heinen.

Hoe komt het dat jullie niet genoeg spelers hebben?

,,Het G-team bij SEH bestaat inmiddels al zeker zeven jaar. Al die tijd is er eigenlijk wel veel wisseling. Dat heeft te maken de thuissituatie van de jongeren. Ze verhuizen bijvoorbeeld vaak. Vorig jaar zaten we al krap qua bezetting, maar tijdens de zomer zijn er opnieuw drie spelers gestopt.”

Wat maakt de zoektocht naar nieuwe spelers voor het G-team zo lastig?

,,Het is moeilijk om deze doelgroep te bereiken. We hebben ook geprobeerd zelf jongeren te benaderen, maar dat is lastig. Vanwege de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming, red.) krijgen we geen contactgegevens meer.”

Hoeveel versterking hebben jullie nodig?

,,In totaal staan er in het veld meestal acht spelers. Momenteel hebben we nog ongeveer vijf spelers. Het betekent dat we er graag minimaal drie bij willen hebben, maar het liefst wel vijf of zes. Zodat we ook kunnen wisselen als dat nodig is. Het afgelopen half jaar hebben we niet meegedaan aan de competitie, maar dat zouden we dit voorjaar toch wel weer graag doen. Dat is het leukste, voor iedereen.”

Aan welke eisen moet een nieuwe speler voldoen? Jullie zoeken een nieuwe Messi?

,,Absoluut. En we kunnen wel een type Jaap Stam gebruiken, haha. Nee hoor. Eigenlijk is alles en iedereen welkom om mee te doen, ongeacht beperking. We hebben al eens een jongen gehad die voetbalde zonder armen of benen. Het belangrijkste is dat je er ook echt bent. Op woensdag tijdens de training, maar vooral tijdens de wedstrijden op zaterdag.”

Wat krijgt de nieuwe speler ervoor terug?

,,Ze leren in een team te spelen, waarbij gezelligheid heel belangrijk is. Vaak hebben mensen met een beperking een bepaalde routine op een dag. Sporten is dan een mooie toevoeging. Ze zijn er een keertje uit, dat geeft de begeleiding ook rust.”