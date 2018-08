Heerdenaar krijgt zeggenschap over nieuwe burgemeester

Nunspeet en Heerde ruilen schilderij­en: 'geen Rembrandt de deur uit'

11 augustus Kunstverzamelaar Jurn Buisman kijkt nog maar eens goed naar de twee eksters die in het sneeuwlandschap tevergeefs naar voedsel zoeken, en straalt een gevoel van gelukzaligheid uit. Het is de eigenaar van Huize Kolthoorn in de gelijknamige buurtschap net naast Heerde maar mooi gelukt om het schilderij van Jan Kleintjes (182-1955) in bezit te krijgen. 'De smeltende sneeuw', heet het. ,,Een gelukstreffer, want het werk liep ik zomaar tegen het lijf. In het museum van Nunspeet. Maar wat past het goed in dit huis."