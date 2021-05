Heerdenaren spreken verhalen in voor wandelaars klompenpaden, van dialect tot dichtvorm

VIDEO Poging om bedrijfs­bus in brand te steken mislukt, auto even verderop vat wél vlam in Heerde

7:23 De brandweer van Heerde is vannacht rond 02.15 uur gealarmeerd voor een autobrand aan de Lupineweg in Heerde. Bij aankomst stond de voorkant van een geparkeerde auto in lichterlaaie. De brandweer kon de brand snel blussen. De auto was niet meer te redden.