Heerder drukker neemt Limburgs Moduli Print over

Financiële details over de overname zijn niet bekend gemaakt. Met de overname wil Koninklijke Van der Most haar positie in de Benelux verder versterken. Ook uitbreiding in Duitsland was een wens. Volgens een verklaring van het bedrijf in Heerde vormen producten en dienstverlening 'een goede aanvulling op het aanbod van Koninklijke Van der Most'. ,,We halen bovendien vakmanschap en kennis in huis om onze producten en diensten verder te ontwikkelen", aldus Rob van der Most, een van de directeuren van het bedrijf. Het in 1904 opgerichte familiebedrijf wordt op dit moment geleid door de derde en vierde generatie Van der Most.