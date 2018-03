Heerder basisschool per direct dicht na vondst asbest

Elburgse ouderen malen niet om Heerder stem

21 maart De flyers van de plaatselijke Gemeentebelang Boerenpartij liggen nog op de tafels van Groot Stokkert in Wapenveld. Doorgaans is het een zorghotel of vakantieverblijf, maar sinds begin dit jaar ook de thuisbasis van zo’n 50 ouderen uit Elburg, die er tijdelijk gehuisvest zijn vanwege de verbouw van Het Nieuwe Feithenhof in Elburg. Interesse in de Heerder politiek is er nauwelijks in de Wapenveldse bossen. Dat blijkt niet alleen uit de geringe aandacht voor de politieke flyers, maar ook uit het aantal bewoners dat woensdag wél gaat stemmen: welgeteld één.