Heerder wethouder Jan Berkhoff: Grote gemeenten debet aan debacle PlusOV

,,Ik durf hier de stelling aan dat bij de drie grote gemeenten Deventer, Zutphen en Apeldoorn, de schuld ligt voor de problemen bij PlusOV. Zij leverden bij de start in 2015 hun informatie over de te vervoeren cliënten niet op tijd aan.’’

Volledig scherm Wethouder Jan Berkhoff. © Henri van der Beek

Wethouder Jan Berkhoff heeft het helemaal gehad met de drie grote gemeenten. ,,Nu doen ze ook nog moeilijk over de uittredingsverplichtingen zoals die zijn vastgelegd. Hun uittreden zal nog de nodige nazorg vergen”, liet het Heerder lid van het Dagelijks Bestuur van PlusOV de gemeenteraad maandagavond ook nog weten. Volgens de Heerder wethouder hebben de zes kleine gemeenten inmiddels ‘grote stappen’ gezet in het functioneren van PlusOV. Het vervoer is op orde, nu is verbetering van de interne organisatie aan bod. ,,Die is ons, bij alle perikelen om het vervoer te laten functioneren, ontglipt”, gaf Berkhoff toe.

Zinloze aangelegenheid

De gemeenteraad van Heerde gaat in meerderheid dan ook mee met de uitvoering van de overeenkomst die Heerde de komende vier jaar verbindt aan PlusOV. Een motie van D66/GL en de VVD om alvast de mogelijkheden van uittreden en alternatieven te onderzoeken, haalde het niet. Wethouder Berkhoff gaf aan dat dat een zinloze en ook dure aangelegenheid zou zijn. Daarbij zijn er weinig alternatieven. ,,Kleinere, lokale bedrijven doen toch niet mee bij de aanbesteding volgens Europese normen. Die zijn te ingewikkeld. Wel zouden zij als onderaannemer een rol kunnen vervullen”, is volgens Berkhoff de situatie. Volgens de Heerder wethouder is het moment van uittreden ook voorbij. Dat had in 2018 nog gekund maar nu is voor vier jaar bijgetekend. Hij gaf wel aan dat toen lang niet alle informatie over de situatie binnen PlusOV bekend was. ,,Hadden we toen alles geweten, dan was het college ook voorzichtiger geweest”, aldus Berkhof met de kennis van nu.

Zure appel

Voor de gemeenteraad was het doorgaan met PlusOV wel een heel zure appel die geslikt moet worden. Bij de start in 2015 waren de kosten berekend op 550.000 euro, nu moet er bijna een miljoen euro per jaar opgehoest worden. ,,Wat moet de kiezer hier wel niet van denken? Vertrouwt die ons als bestuurder nog wel?”, legde Wim de Weerdt (GBP) de vinger bij de zere plek.