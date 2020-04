Heerderstrand en Strand Nulde blijven dicht: ‘Het is geen vakantietijd, het is crisistijd’

In het voorbije Paasweekend lukte dat aardig, stelt VNOG-voorzitter Ton Heerts. ,,We willen deze overwegend positieve lijn in onze regio doorzetten. Maar we zijn er nog niet: het virus verspreidt zich nog steeds en er zijn nog steeds veel mensen ernstig ziek en er overlijden mensen. De boodschap ‘blijf thuis’ blijft dus ook voor dit weekend gelden. Het is geen vakantietijd, het is crisistijd. We hebben nog steeds iedereen in Nederland nodig om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Hou vol!”