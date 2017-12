Heerderweg tussen Epe en Heerde met feestdagen open

Bestuurder rijdt door na ongeval op A50 bij Heerde

17 december Drie auto's kwamen zondagavond met elkaar in botsing op de A50 tussen Epe en Heerde Zuid. Daarbij raakten twee mensen gewond. Een van de betrokken auto's is na de botsing doorgereden. De politie is op zoek naar de bestuurder van dit voertuig.