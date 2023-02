Helpen bij het lammeren in Ermelo, daar hangt een behoorlijk prijskaartje aan (dat grif wordt betaald)

met videoZe zijn zacht en schattig. De lammetjes van de Schapedrift in Ermelo. Er zijn al meer dan 50 geboren en de teller loopt nog even door. Wat is er leuker om nu een avond met herder Marion Derks mee te lopen? De liefhebber krijgt dit jaar de kans, al moet er een aardig bedrag worden betaald. Een unieke ervaring is gegarandeerd. ,,Maar we kunnen geen bevallingsgarantie geven.’’