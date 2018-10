Henk Dijkslag stopt als raadslid in Heerde

Muziekon­der­wijs in Heerde wordt fors duurder

5 oktober Muzieklessen voor kinderen in Heerde worden mogelijk 30 tot 40 procent duurder. In plaats van de huidige 572 euro per jaar zullen de kosten stijgen naar zo'n 750 euro of meer, zo verwacht directeur Rinette van der Vliet van het Cultuurplein Noord Veluwe. Ook is de kans aanwezig dat de dertien muziekdocenten hun baan verliezen.