Henny (72) leeft intens mee met slachtoffers woningbrand Oene: ‘Zelfde meegemaakt 34 jaar geleden, praat erover’

Netflix, Giri en Messi maken schaak­sport ongekend populair: regionale clubs bloeien op

In parken verrijzen schaaktafels, clubs uit Kampen, Zwolle, Steenwijk en Dalfsen jubelen over de aanwas van nieuwe leden en borden gaan als zoete broodjes over de toonbank. Schaken is razend populair. Mede dankzij Netflix, Giri, Messi en Ronaldo.