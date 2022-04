Henriët hoeft haar vijf woningen in Wapenveld niet te slopen, rechter tikt Heerde op de vingers

Als ze haar pand aan het Wapenvelder Zand niet snel sloopt, dan moet ze van de gemeente Heerde een dwangsom van twintigduizend euro betalen. Henriët van den Beld zat daarom in zak en as, net als de huurders van haar zonder vergunning in vijf woningen opgedeelde voormalige fabrieksgebouwtje. De rechter tikt de gemeente nu echter op de vingers.