Het opvanghuis van de toekomst staat in Heerde en hij is bijna klaar

Veel vrijheid voor ‘gevangen bewoners’ bij Wendakker Heerde

9:57 Mensen die gevangen zitten in de gevolgen van dementie of somatische beperkingen door de ziekte van Parkinson of een beroerte, krijgen in het Hofje Wendakker in Heerde straks veel vrijheid. In de woonvorm en de tuinen biedt het inzetten van domotica heel veel mogelijkheden om zaken vooral mensvriendelijk te regelen.