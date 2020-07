Het regende annuleringen maar Jos van reiswinkel in Heerde ziet lichtpuntjes: ‘De auto en vakantie zijn heilig, we zijn een reislustig volk’

Normaal gesproken loopt het in deze periode storm, maar nu is het akelig stil bij Vemde Travel in Heerde. De schappen staan vol met uitnodigende reisfolders vol met prachtige foto’s van de mooiste plekjes op aarde. Azuurblauwe zeeën, idyllische stranden en kiekjes van de mooiste wereldsteden stralen je tegemoet. ,,We moeten het er mee doen, met die mooie folders’’, zegt eigenaar Jos Olde Nordkamp van het onafhankelijke reisbureau met een lach. ,,Meer wordt het namelijk niet dit jaar. We zijn al blij als we 60 procent van de omzet van vorig jaar halen. Ik verwacht dat reizen pas in 2022 weer normaal wordt. Alles staat of valt met het beschikbaar komen van een vaccin.’’