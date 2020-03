Hevige brand in busje bij Heerde, nabijgelegen tankstation dicht

Horeca-gelegenhe­den op de Veluwe in de rats: ‘We kunnen een dagje schoonma­ken, maar daarna is het afwachten’

16 maart Maandag is meestal een dag van bijkomen in de horeca. Maar vandaag is alles anders. Café- en restauranteigenaren zetten alle zeilen bij om de coronacrisis het hoofd te bieden. Dat betekent vooral: werktijdverkorting aanvragen en alles stopzetten. ,,Vandaag maken we schoon, daarna is het afwachten...’’