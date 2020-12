Hoe de droombaan Jacqueline Koops ontglipte: ‘Ik wil niets liever dan burgemeester van Heerde zijn’

Twee weken geleden had ik een interview met de ex-burgemeester van Heerde, Jacqueline Koops-Scheele. De burgemeester die aftrad vanwege restverschijnselen van corona. Maar ook, zoals ze in haar ontslagbrief al aangaf, vanwege de ‘bestuurscultuur’ in Heerde. Vooraf benaderde ik wethouders, om te vragen wat voor burgemeester zij was. Hoe makkelijk zou het voor hen zijn een standaardriedel te geven over hoe erg ze haar gaan missen. Maar nee, de rijen werden gesloten, niemand wilde reageren.

Nog geen uur later belde de gemeentesecretaris dat er niet gecommuniceerd werd over het vertrek van Koops-Scheele. Een collega-verslaggever, gepokt en gemazeld in politiek Heerde, vertelde me dat er in de wandelgangen niks negatiefs over Koops-Scheele had geklonken, dat haar dossierkennis meer dan op orde was, dat ze geliefd was en zeker niet onderdeed voor haar voorgangster.

Bestuurscultuur

Tijdens het interview vertelt Koops-Scheele over die bestuurscultuur, hoe naar het was dat ze zich niet gesteund voelde nadat ze ziek werd. Maar steeds zegt ze er zuchtend bij dat ze het er niet uitgebreid over wil hebben. Dat zij ten slotte nu weggaat en het geen zin meer heeft om na te kaarten. Dat besluit ik te respecteren.

Tot ze dinsdag in het plaatselijk nieuwsblad De Schaapskooi besluit de publiciteit te zoeken met een afscheidsbrief, waarin ze opnieuw de bestuurscultuur aankaart. ,,Het is die van ja zeggen en nee doen, niet met elkaar, maar over elkaar praten, die uitgaat van macht in plaats van invloed.” Een cultuur die niet de hare is. Opnieuw spreken we elkaar. Ze heeft op dat moment net waarnemend burgemeester Wiggers uitgezwaaid bij haar thuis.

Quote Ik zeg het nog mild en bovendien veel uitvoeri­ger in mijn ontslag­brief. Dat niemand er toen over viel, was misschien ook wel bijzonder Jacqueline Koops-Scheele, voormalig burgemeester Heerde

Op de vraag of hij boos was vanwege de brief, antwoordt ze verbaasd van niet. Want hij wist daarvan. Ze zegt dat ze niets aan die brief heeft toe te voegen, maar er ontspint zich toch een gesprek waarin ik zeg dat ze toch iets moet zeggen, dat zij de ervaren burgemeester is en hierop vragen kan verwachten. Dat de politiek in Heerde nu uit één mond laat optekenen zich niet in haar geschetste beeld te herkennen, daarop verwijst ze naar de communicatievisie van de gemeente Heerde, waar dat klip en klaar in staat.

Weer wil ze er verder niet op ingaan.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen. ,,Ik zeg het nog mild en bovendien veel uitvoeriger in mijn ontslagbrief. Dat niemand er toen over viel, was misschien ook wel bijzonder. Maar vanuit de gemeente kwam er een persbericht dat ik was opgestapt vanwege corona.”



Dat was ook zo, maar er was meer. Die bestuurscultuur in Heerde - al zag ze die nog nooit elders - was niet nieuw voor haar toen ze ziek werd. Als je fysiek en mentaal sterk bent, pak je dat aan. Ze wilde die cultuur ombuigen, veranderen, er samen aan werken, schouders eronder. ,,Ik had het onder controle. Dat was ik volop aan het doen.”



Er ontstond gemopper, het was crisis in Heerde, met al die doden en zieken, niemand had contact met elkaar. De regie ontglipte vanwege haar ziekte.



,,Ik voelde me totaal niet meer gesteund. Het is ook lastig als de burgemeester ziek wordt.” Ze blijft benadrukken dat ze niemand wil beschadigen of beschuldigen en dat gebeurt wel als we er over doorgaan. ,,Het liefste was ik er zelf mee verdergegaan, maar het is nu aan mijn opvolger. Een stevige burgemeester. Dat kan ik nu niet zijn.”

Onsterfelijk

Eind november spreken we elkaar dus al uitgebreid. Om terug te kijken op haar burgemeesterschap, het moeilijke jaar waarin ze moest opgeven. De koop van een ‘echt burgemeestershuis’ in het centrum van Heerde was bijna rond. Daar zou ze met haar twee kinderen Jesse (9) en Emmelie (7)en haar nieuwe liefde Karel Groen (53) gaan wonen. Ze had die droombaan, een nieuwe start na het verlies van haar Steef (Stephan Koops, haar echtgenoot) en inmiddels een bijna cum laude eerste jaar als burgemeester achter de rug. Niets leek verder geluk in de weg te staan.

Quote Nadat Steef was overleden, zou het toch heel wreed zijn geweest als ik ook dood zou gaan? Jacqueline Koops-Scheele, voormalig burgemeester Heerde

,,Ik waande me onsterfelijk. Mijn kinderen hebben maar één ouder. Nadat Steef was overleden, zou het toch heel wreed zijn geweest als ik ook dood zou gaan? Dat kon toch bijna niet?” Koops-Scheele buigt even voorover, indringende ogen, haar handen met lange, gelakte nagels vegen over de houten tafel.

Maar toen, in maart, toen ze happend naar adem ’s nachts ging slapen, leek dat ineens een reëel scenario. De avond ervoor hadden ze het erover gehad, zij en Karel. Een paar keer had ze zichzelf al voelen wegzakken. Wat zou er met de kinderen gebeuren als zij er ook niet meer zou zijn? Met de hand voor haar mond geslagen, zakt ze weer achterover in haar stoel.

Volledig scherm Jacqueline Koops-Scheele verhuist in februari naar het noorden. © Rob Voss

Coronabruiloft

Haar grijze Honda was het erf opgestoven, in haar hand een kledinghanger, met een dubbelgevouwen plastic beschermhoes. ,,Mijn trouwjurk”, lachte ze. Of die wit is, is uiteraard een geheim. Op 18 december gaat ze trouwen met Karel, een ‘coronabruiloft’, met alleen haar en zijn kinderen. Mooi beeld, de blonde, lachende Jacqueline met de trouwjurk over haar arm, die zich vandaag best kwiek voelt, die haar guilty pleasure - slagroomtruffels - bij de koffie serveert in haar huurhuis in Heerde, aan de rand van het bos.

Ze groeide op in het kleine dorp Axel in Zeeuws-Vlaanderen, als zesde en jongste uit een gelovig gezin. Haar ouders waren ondernemers, moeder had een pedicuresalon, vader een drogisterij. Er was veel ziekte in het gezin. Al noemde haar vader zichzelf oecumenisch, ze leefden wel volgens de regels van de kerk. Op zondag mochten ze niks, ze ervoer religie als beklemmend. Die God zwaaide met het vingertje en zei wat je wel en niet mocht en moest. ,,Ik stikte daarin, al die regeltjes, het voelde alsof het leven me ontnomen werd.”

Ze woonde als 17-jarige bij haar zus in Rotterdam, rondde het vwo af en logeerde perioden bij de ouders van haar huidige vriend. Zijn zus was haar beste vriendin, hun ouders noemt ze haar ‘surrogaatouders’. Als ze daar logeerde, haalde ze alleen maar tienen, zo fijn en liefdevol was het. Haar eigen ouders waren op dat moment al te ziek, te moe en te oud om voor haar te zorgen.

Streberig en blond

Samen met haar vriendin gaat ze in Leiden rechten studeren. Later de advocatuur in, mooi appartement in Amsterdam, bij het Vondelpark. Veel wijn, cultuur en vrienden, ze had ‘de leukste baan die er is’. Het is niet moeilijk voorstelbaar, dat wilde leven, zij als streberige, blonde, jonge en knappe advocate. Ze lacht: ,,Laten we het daar maar niet meer over hebben.”

Op haar 30ste is er het keerpunt. Er moet een God zijn, bron van goedheid, de wereld is te mooi om zomaar te zijn ontstaan. Ze zoekt en vindt God. Vertelt het verhaal - gelukzalig, met tranen in haar ogen - hoe dat ging. Uiteindelijk vraagt ze God om een man, een week later ontmoet ze Stephan op de tennisbaan.