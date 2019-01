Hoe je van het predicaat ‘zeer zwak’ afkomt? Dat weet de Ds. Van Maasschool in Wapenveld

Schaapsher­der Heerde geschrok­ken na incident: ‘Mensen, hou je hond onder controle‘

17 januari Het liep goed af, maar de schrik was groot. Zowel bij schaapsherder Lammert Niesing als bij de vrouw die dinsdag met een stuk of acht honden aan een rondje over heidegebied Renderklippen bij Heerde zou beginnen. De loslopende honden kwamen in de kudde terecht, die vervolgens op hol sloeg.