Hoe zit het met de uitgaven voor jeugdzorg in jouw gemeente?

Jeugdzorg stelt gemeenten voor steeds grotere problemen. Dat onderschrijven cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Ruim 16 procent van de jongeren uit de gemeente Heerde maakt gebruik van enige vorm van jeugdzorg, Putten is binnen deze regio nummer twee met ruim 14 procent. In streng gelovige gemeenten als Urk en Staphorst maakt nog geen 7 procent gebruik van jeugdzorg. Landelijk komen gemeenten als Tiel en Gouda het hoogst uit met ruim 17 procent.

Het CBS heeft becijferd dat van alle jongeren tot 23 jaar er 428.000 jeugdzorg kregen in 2018. Dat is bijna één op de tien jongeren. Dit aantal groeit sinds 2015. In dat jaar kregen 380.000 jongeren jeugdzorg. In 2017 waren dat er bijna 420.000. Jeugdzorg is bedoeld voor jongeren onder de 18 jaar en kan verlengd worden tot 23 jaar. Sinds 2015 is de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg in handen van gemeenten. Daarvoor was het rijk verantwoordelijk.

Tekort

Steeds meer gemeenten geven aan dat ze miljoenen tekort komen, onder meer door de oplopende vraag naar jeugdzorg. In Heerde kwam afgelopen zomer al aan het licht dat in 2017 1,6 miljoen euro meer is uitgegeven aan jeugdzorg dan was begroot. Ook gemeenten als Apeldoorn en Kampen gaven onlangs aan dat ze worstelen met miljoenentekorten als gevolg van de gestegen kosten voor jeugdzorg. Gemeenten geven aan dat de budgetten voor jeugdzorg vóór de overheveling vanuit het rijk in 2015 zijn vastgesteld op basis van cijfers die inmiddels achterhaald zijn.

VWS

Volgens een recent verschenen onderzoek van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) is het aantal jongeren dat gebruik maakt van jeugdhulp in de periode 2015-2017 gestegen met 12 procent. In bijna driekwart van de Nederlandse gemeenten is het aantal cliënten gestegen. Aan dit onderzoek hebben 26 gemeenten waaronder Zutphen, Berkelland en Hellendoorn meegewerkt.

Oost-Nederland

Landelijk gezien maken vooral jongeren in gemeenten gelegen in Limburg en Noordoost-Nederland (Groningen/Drenthe) gebruik van jeugdzorg. In Oost-Nederland lopen de cijfers uiteen. Het valt op dat een aantal Veluwse gemeenten hoog scoort. Naast Heerde en Putten noteren Ermelo en Harderwijk ook ruime percentages: rond 12 procent. Buiten de Veluwe maken in gemeenten als Meppel (ruim 13 procent) en Zutphen/Zeewolde (bijna 14 procent) relatief veel jongeren gebruik van jeugdzorg. Steden als Apeldoorn, Deventer, Zwolle, Lelystad en Kampen bewegen rond de 11 procent.

Plattelandsgemeenten

Opvallend is dat in veel plattelandsgemeenten veel minder een beroep wordt gedaan op voorzieningen die onder de jeugdzorg vallen. Olst-Wijhe, Raalte, Zwartewaterland, Nunspeet, Elburg, Voorst, Ommen, Dalfsen en Berkelland blijven bijvoorbeeld onder de 10 procent.

Het onderzoek van VWS onder de 26 gemeenten laat ook zien dat de gemiddelde uitgaven per cliënt jaarlijks zijn toegenomen. Opvallend is dat bij veel gemeenten de kosten van de hulp sterker toenemen dan de hulpvraag als geheel. Dit komt onder meer doordat de problematiek van cliënten in jeugdhulp gemiddeld genomen zwaarder is geworden in de loop van de tijd. Ook blijkt volgens VWS dat bij kleinere gemeenten geringe schommelingen in het aantal cliënten met dure jeugdhulp zorgt voor grote schommelingen van de gemiddelde uitgaven per cliënt op jaarbasis.