Hondenbelasting komt mogelijk terug in Heerde

In de wereld van Jack Augustinus is voor ieder mens een plekje

26 augustus Als blijvende herinnering aan hun overleden dochtertje Hanne Jolein, bouwden Jack en Hendriecke Augustinus uit Heerde een vakantiehuis voor mensen met een beperking: De Rode Beer. Dat blijkt - onbedoeld - het begin van een levenswerk. Er is intussen een groot kringloop-bedrijf en Augustinus stapt in het Hattemse Zoethout, dat onder meer dagbesteding biedt. Een lunchroom bij de watermolen in Heerde is de volgende stap, maar zeker niet de laatste. Jack Augustinus vertelt.