'Hoofdrollen' voor Heerde en Zwolle in tv-programma House Rules

Cameramensen lopen af en aan. Vuilcontainers en schaftketen staan in de straat voor het huis. Het tv-programma House Rules van Net5 neemt afleveringen op voor het nieuwe seizoen. Met huizen in Heerde en Zwolle in de 'hoofdrol'.

In Heerde snorren de camera's deze week in de Bonenburgerlaan op nummer 50. Zaterdag begon het spektakel. Vier klusdagen, een jurydag en een uitslagdag later, moeten deze zaterdag vier vertrekken in het klushuis verbouwd, vernieuwd en heringericht zijn. Vier van vijf deelnemende stellen verrichten de verbouwing. Het vijfde stel, de eigenaren van de woning, - in dit geval Mark en Irini (team blauw) uit Wageningen, die eind vorig jaar het huis in Heerde kochten - moeten maar afwachten wat hun 'concurrent-klussers' ervan brouwen. Al konden zij wel 'house rules' voor de verbouwing opgeven. Zij zijn zelf een week lang 'persona non-grata' in hun eigen huis in Heerde.

Bonenburgerlaan

Wie wel druk in de weer zijn aan de Bonenburgerlaan, zijn de geboren en getogen Heerdenaren Jeroen en Annemartien. Dit kluskoppel doet met hun eigen huis ook mee aan House Rules, als team groen. Ware het niet dat hun stulpje, een hoekwoning in een nieuwbouwwijk, in Zwolle-Zuid staat. Die locatie is volgende week aan de beurt om onder handen te worden genomen.

Wie bedenkt het om z'n huis voor een televisieprogramma te laten verbouwen door onbekenden? ,,In ons geval was dat duidelijk de schuld van Annemartien'', zegt Jeroen. ,,Ze begon vorig jaar al te zeuren. Toen kon ik het nog tegenhouden, maar dit jaar dus niet meer.'' Annemartien vertelt dat ze al langer een fan is van dit en andere klusprogramma's. ,,Bovendien is dit een mooie manier om ons huis in Zwolle een flinke zet in de goede richting te geven. Daarnaast houden we van klussen en is dit een uitgelezen kans om iets samen te doen, wat een ervaring oplevert die we nooit meer vergeten.''

Zwaar

Annemartien werkt in de zorg en moet veel vrije uren opnemen om aan het programma mee te doen. Hetzelfde geldt voor Jeroen, die frezer is in de metaalsecor. Ze hebben het er graag voor over. ,,Ja, dit is heel erg leuk. Maar wel zwaar en ook veel werk'', zegt het koppel.

Namens productiemaatschappij Skyhigh leidt producer Daphne Mook alle verbouwingen in goede banen. ,,Alle teams krijgen een eigen kleur en storten zich wekelijks op een vertrek in een huis; woonkamer, hal (met ook toilet en trap), slaapkamer, keuken of een bonuskamer, die door de winnaar van een week eerder mag worden toegewezen aan een team. Een jury en de bewoners zelf bepalen wie de meeste punten per verbouwing krijgt.'' In een volgende ronde worden badkamers en tuinen aangepakt door de overgebleven koppels. Net5 stelt budget beschikbaar voor de verbouwingen, dat maakt het voor veel mensen interessant om mee te doen.''