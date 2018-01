Hoogwatergeul Veessen wordt vanmiddag voor het eerst echt in stelling gebracht

videoDe hoogwatergeul bij Veessen wordt zaterdagmiddag in gereedheid gebracht met het oog op het hoogwater in de IJssel. Dijkgraaf Tanja Klip van waterschap Vallei en Veluwe verricht de eerste handeling. De geul werd vorig jaar februari officieel werd geopend door toenmalig minister Melanie Schultz.

De geul is tussen de 500 en 1500 meter breed en ‘tapt’ IJsselwater af via zestig kleppen en een inlaat over 800 meter. Als de kleppen open gaan, zien de inwoners van Olst het peil in de IJssel zakken met 71 centimeter. Zelfs stroomopwaarts bij Deventer (-20 centimeter) en Zutphen (-5) merken ze dat nog. Bij Kampen en Zwolle zijn andere maatregelen genomen die de rivier de ruimte moeten geven.

In de hele regio maken waterschappen de borst nat. De Vecht, het Zwarte Water, de IJssel: overal is het peil hoog. Paniek is er niet, maar er wordt wel volop ingezet op dijkbewaking. Volgens Herald van Gerner van waterschap Drents-Overijsselse Delta is het voor de organisatie helemaal niet verkeerd als het af en toe eens flink hoog water is. ,,Dan zien mensen het belang van wat we doen.’’

Deze week liepen honderden vrijwilligers uit bij Kampereiland (tussen Ens en Kampen) om dijken rond het delta-gebied te bewaken en te verstevigen met zandzakken. Die extra bewaking bleek geen overbodige luxe toen in een dijk bij Kampereiland een vossenhol werd gevonden. Van Gerner: ,,Die was anderhalve meter diep de dijk in. Dat kunnen we niet hebben.’’

Protocol

De hoogwatergeul bij Veessen zal waarschijnlijk deze week nog niet echt aan het werk worden gezet. Woordvoerder Eric Keizer van waterschap Vallei en Veluwe: ,,Het peil in de IJssel bij Olst is nu 4.90 meter NAP. Dan vereist het protocol dat we de kleppen in gereedheid brengen. Bij een waterstand van 5.65 meter gaat het echt gebeuren. Dat wordt nu nog niet voorspeld.’’ Te vroeg is het zeker niet. ,,We kunnen het nu in elk geval met droge voeten doen.’’

De aanleg van de hoogwatergeul bij Veessen kostte bijna 190 miljoen euro.

