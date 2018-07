Hooivork-incident schokt buurt in Wapenveld: 'Die man is geen lieverdje'

video Buren gaan elkaar te lijf met hooivork in Wapenveld: 1 gewonde

4 juli Op de Eessenkamp in Wapenveld is dinsdagavond rond 20.30 uur een persoon gewond geraakt bij een burenruzie. Hij werd meerdere malen gestoken met tuingereedschap. Een 50-jarige verdachte is aangehouden.