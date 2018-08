Hoorn is bijna geïsoleerd, maar (nog) niemand die erom maalt

Brug voorlopig zonder bovendeel

Eén van de mogelijkheden om in Hoorn te komen is via de brug over het Apeldoorns Kanaal. Maar deze was dinsdag ook even afgesloten voor verkeer.



Het bovendeel van de brug is verwijderd vanwege groot onderhoud. Dat is gebruikelijk zo eens keer in de twintig jaar, volgens de gemeente. Daardoor lag het buurtschap voor even op een soort eiland.



De brug zelf is inmiddels gewoon weer toegankelijk. De planning is dat in de week van 17 september het bovendeel van de brug weer wordt geplaatst. De brug is dan hooguit een dag weer niet te gebruiken.